La poesia, dedicata a Santa Barbara, scritta da Lia – non è un’opera d’arte ma ve la dono con tutto il cuore – scritta in pseudo romanesco da una lombarda

AUGURI A TUTTI I VIGILI DEL FUOCO, SIA A CHI E’ SERVIZIO E CHI HA MESSO LA PROPRIA VITA AL SERVIZIO DEGLI ALTRI – UBI DOLOR IBI VIGILES –

AUGURI PAPA’

1 – Barbara era più bella de li fiori

ma il padre non volea c’uscisse fori

e pe salvalla da lo maschio ardore

la imprigionette drento a un’alta tore.



2 – E niente terme pe’ la fija bella

Je fece un bagno come na scudella

drento la casa fra le patrie mura.

Difendere sta fija era assai dura!



3 – Dunque, per falla breve questa storia

se deve de que tempi fa mmemoria.

Sti cristiani non piacevano assai

Pregare Cristo era passare guai



4 – Barbara e mamma sua, in gran segreto

in barba al padre e all’Imperial decreto

s’eran fatte cristiane e nelle sere

tutte assieme dicevan le preghiere.



5 – Così fu lo scompijo de le carte

del padre che adorava Giove e Marte.

E poi ch’ebbe saputo l’empio fato

Denunciò moglie e fija ar magistrato.



6 – Lui ordinò “la capoccia tajate

non senza avelle prima torturate.”

Diede al padre l’ordine de procede.

Ahh quanto je costò ‘sta nova fede!



7- Guai a disubbidì ar legislatore

così prese la spada er genitore.

Il 4 de dicembre ci fu l’esecuzione,

la capoccia staccò qel padre fellone.



8 – Ma Dio che tutto vede e tutto pesa

Je tirò ‘na saetta per vendicà l’offesa

Il padre cadde in terra furminato

come un tizzone dar foco bruciato



9 – Pe’ questo fatto da quel lontano di

si chiede a Lei de foco nun morì.

La pregano patrona dei pompieri,

dei minatori del genio e gli artiglieri