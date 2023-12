Roma, raccolti oltre 62.000 euro con l’evento benefico “Viva l’Italia” a Cinecittàworld

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Nel pomeriggio del 2 dicembre, a Cinecittàworld, l’amministratore delegato del parco divertimenti, Stefano Cigarini, ha consegnato simbolicamente a tutte le forze dell’ordine e di polizia presenti, l’assegno di oltre 62.000 euro dell’iniziativa Viva l’Italia. La somma sarà devoluta in beneficenza attraverso gli enti di assistenza dei diversi Corpi che hanno aderito all’evento. Sul palco anche i Vigili del fuoco.

L’evento, arrivato alla settima edizione, ha visto impegnati: il personale del comando di Roma, gli atleti delle Fiamme Rosse, supportati da numerosi allievi del 95° corso e la Banda del Corpo Nazionale che ha impreziosito una giornata con un concerto lungo la strada principale del parco.

Personale del nucleo USAR (Urban Search and Rescue) ha mostrato le attrezzature e i mezzi utilizzati durante la ricerca di dispersi sotto le macerie, il nucleo cinofili ha dato dimostrazione di quanto siano importanti i cani nelle attività di ricerca. Il personale esperto in tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali) ha insegnato nodi e ha fatto provare l’ebbrezza dell’altezza ai più piccoli. Il gruppo sportivo delle Fiamme Rosse ha dato dimostrazione di alcune delle discipline praticate e ha insegnato le tecniche di base al pubblico.