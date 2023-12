Isola Serafini, ripescato un cadavere nel Po: potrebbe essere l’uomo caduto dal ponte Coperto a Pavia

Spread the love

PAVIA. E’ stato trovato questa mattina, giovedì 7 dicembre, il corpo di un uomo arenato all’Isola Serafini, tra le province di Piacena e Cremona, nel Po. Si potrebbe trattare dell’uomo caduto in Ticino a Pavia e disperso l’8 novembre scorso. Le verifiche sono in corso.

Le ricerche dell’uomo erano andate avanti per giorni ma senza risultato. I vigili del fuoco erano scesi in acqua con il canotto, era stato utilizzato anche un elicottero sceso a pochi metri dal corso del Ticino. Il livello del fiume in quei giorni era piuttosto alto.

