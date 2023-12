Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente questa mattina alle ore 5.20 circa per incidente stradale. Coinvolte due 2 autovetture in autostrada A9 direzione Milano all’altezza svincolo Fino Mornasco. 3 feriti. In posto squadra VVF Como, 118, Polizia Stradale