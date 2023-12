L’Italia esce dalla Belt and Road Initiative della Cina, Pechino: “No a denigrazioni”

Spread the love

Nei giorni scorsi il governo Meloni ha comunicato in una nota la decisione di non rinnovare il memorandum d’intesa in scadenza a marzo. “Manterremo buoni rapporti” assicura il vicepremier Tajani. “Condanno la decisione” dichiara a Euronews Michele Geraci, che negoziò la firma nel 2019

Termina ufficialmente la partecipazione dell’Italia al progetto Belt and Road Initiative (Bri), lanciato dalla Cina nel 2013 e presto ribattezzato “Nuova via della Seta”, con riferimento all’antica rete commerciale cinese con il resto del mondo.

Nei giorni scorsi l’Italia, unico paese del G7 ad avere aderito al progetto nel 2019, ha inviato una nota a Pechino in cui è stata comunicata l’intenzione di non rinnovare il memorandum d’intesa che scade a marzo.

La decisione italiana è giunta dopo un negoziato con le controparti cinesi, al punto che la premier Giorgia Meloni ha sottolineato che il governo italiano sta cercando di mantenere buone relazioni con la Cina

