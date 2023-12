Svizzera, il supermercato porta a 5mila euro al mese lo stipendio minimo. Poi ci sono i benefit

Spread the love

Guadagnare come minimo 5mila euro al mese lavorando in un supermercato? In Svizzera si può, infatti così ha deciso la catena della grande distribuzione Aldi, peraltro presente anche in provincia di Como. Dal primo gennaio 2024, infatti, il salario minimo in Aldi sarà di 4.700 franchi al mese per 13 mesi, circa 5.000 euro mensili in sostanza. A oggi la cifra era di 4.646 franchi.

“I nostri collaboratori svolgono quotidianamente un lavoro eccellente e noi vogliamo premiare questo impegno: naturalmente desideriamo garantire il loro benessere finanziario anche in tempi economicamente difficili” ha comunicato il direttore generale della filiale svizzera Jérôme Meyer. Sempre la stessa catena sottolinea che tutti i collaboratori riceveranno un pacchetto di altri benefit che comprende ad esempio un bonus una tantum e un buono acquisto.

comozero.it