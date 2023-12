Al cinema per ‘Comandante’ con le divise naziste

Spread the love

In un altro contesto si sarebbe potuto parlare di innocuo cosplay, ma indossare divise fasciste e naziste per andare al cinema a vedere il film “Comandante” è una scelta inequivocabilmente politica.

È quanto accaduto nel piccolo centro di Spilimbergo, in provincia di Pordenone, dove cinque persone hanno indossato le divise d’epoca per andare al cinema teatro Miotto.

Una scelta politica per varie ragioni: perché il film, diretto da Edoardo De Angelis e con Pierfrancesco Favino come protagonista, narra le gesta belliche di Salvatore Todaro, comandante del nuovo sommergibile Cappellini nella Seconda Guerra mondiale.

Perché, inoltre, il film viene definito in un sottopancia “profondamente patriottico, che lavora a ridefinire il senso di una virilità consapevole e di un carattere nazionale realmente eroico”. Ha una ragione anche il fatto che le cinque persone presentatesi in uniforme non siano cittadini comuni ma esponenti locali di Fratelli d’Italia. Uno dei quali, Bruno Cinque, ha orgogliosamente rivendicato la scelta postando un messaggio con un significativo corredo di foto: “Abbiamo presenziato per una comparsa scenica con alcuni elementi delle associazioni d’arma e alcuni amici in uniforme storica!!”. Una dichiarazione che è sembrava un invito a nozze per la sezione provinciale del Fante di Spilimbergo, che a sua volta ha rilanciato le foto del gruppetto con le divise del Reich esplicitando “I Fanti sempre presenti”.