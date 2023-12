Cop28, l’Italia crolla nella classifica delle migliori performance climatiche

Spread the love

Passo indietro dell’Italia nella classifica delle performance climatiche dei principali Paesi del mondo: scende di 15 posizioni, passando dal 29esimo posto dello scorso anno al 44esimo. A pesare sul bilancio sono soprattutto il rallentamento della riduzione delle emissioni climalteranti (37esimo posto della specifica classifica) e una politica climatica nazionale ritenuta fortemente inadeguata a fronteggiare l’emergenza (58esimo posto).

L’attuale aggiornamento del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) consente infatti un taglio delle emissioni entro il 2030 solamente del 40.3% rispetto al 1990. Un ulteriore passo indietro rispetto al 51% previsto dal PNRR, già ritenuto inadeguato. I dati emergono dall’annuale rapporto di Germanwatch, CAN e NewClimate Institute, per la parte italiana realizzato con Legambiente e presentato oggi, 8 dicembre, alla Cop28 di Dubai. In testa a tutti i Paesi c’è la Danimarca, seguita da Estonia e Filippine

https://tg24.sky.it/ambiente/2023/12/08/cop28-classifica-performance-climatiche-paesi