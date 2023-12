Il premio Nobel per la pace all’attivista iraniana Narges Mohammadi ritirato dalla famiglia

Spread the love

Nobel per la pace: i figli di Narges Mohammadi ritirano il premio in nome dell’attivista detenuta a Teheran. Mohammadi, 51 anni, premiata a ottobre come riconoscimento per i due decenni di lavoro in difesa dei diritti umani in Iran, rimane in carcere dove ha iniziato un nuovo sciopero della fame

Una cerimonia prestigiosa con una grande assente: il premio Nobel per la Pace 2023 è stato assegnato domenica 10 dicembre a Oslo all’attivista iraniana Narges Mohammadi che, imprigionata nel suo Paese, è stata rappresentata dai figli.

La sua coraggiosa lotta per la libertà e per i diritti umani decennale le è valsa il premio.

Il Nobel per la Pace di quest’anno riconosce tutte le donne coraggiose in Iran, e in tutto il mondo, che lottano per i diritti umani fondamentali e per la fine della discriminazione e della segregazione della donna, ha dichiarato Berit Reiss-Andersen, presidente del Comitato norvegese per il Nobel.

it.euronews,com