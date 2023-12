Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Alle 02.00 di martedì 12 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Verona, in Via Basso Acquar all’altezza del ponte ferroviario, per un’autobus finito contro un albero. Nessuna persona risulta ferita.

I pompieri, intervenuti con 2 mezzi e 7 operatori, hanno lavorato per mettere in sicurezza sia il mezzo, che era alimentato a metano, sia la pianta sradicata. Sul posto polizia locale per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate intorno alle ore 04.00.0