Incendio all’aeroporto di Bristol danneggia 11 veicoli e spaventa i residenti locali

Il fumo visibile per chilometri ha attirato l'attenzione dei testimoni.

Con un totale di undici auto distrutte, un grande incendio ha colpito un parcheggio all’aeroporto di Bristol e ha spaventato le persone a causa della quantità di fiamme e fumo nero nel cielo.

L’incidente si è concluso quando il personale del Servizio antincendio e soccorso dell’aeroporto di Bristol è arrivato sul posto e ha affrontato le fiamme nel parcheggio della Silver Zone del centro.

Gli spettatori terrorizzati guardavano il fumo invadere lo spazio quando il team è arrivato per spegnere il fuoco. La pista dell’aeroporto di Bristol è stata chiusa per motivi di sicurezza e un portavoce ha confermato che l’estensione dei danni ai veicoli varia tra il 20 e il 100 per cento, riferisce Bristol Live.

