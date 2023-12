Roma, in fiamme il tetto della chiesa di Sant’Andrea a Frascati

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il 13 dicembre, intorno alle 12,30, 3 squadre, supportate da 2 autobotti, una autoscala e il carro autoprotettori, sono intervenute per l’incendio del tetto della chiesa di Sant’Andrea. I vigili del fuoco hanno lavorata da più fronti per evitare che le fiamme si propagassero ad altre strutture portanti dell’edificio. Al termine delle operazioni di spegnimento sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza della copertura.