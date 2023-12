Avellino, le classifiche del 30° Campionato Italiano VV.F. di Podismo – Memorial “Giuseppe Nicastro e Antonio De Fazio”

Spread the love

VIGILI DL FUOCO – SPORT

Il giorno 8 dicembre 2023 nel Comune di Avellino si è svolto, nell’ambito della manifestazione denominata “Run Avellino” il 30° Campionato Italiano VV.F. di Podismo – prova del Circuito Podistico VV.F. 2023.

Alla gara di corsa su strada, sulla distanza di 10 Km, hanno partecipato circa 100 vigili provenienti da quasi tutte le regioni italiane in rappresentanza di ben 25 tra direzioni e comandi.

Il podio del 30° campionato ha visto vincitore Michele Bedin del comando di Padova, seguito al secondo posto da Luigi Imbrogno del comando di Cosenza ed a chiudere al terzo posto Alessandro Gentini del comando di Novara.

Per il podio femminile al primo posto Lisa Bertelle del comando di Belluno ed al secondo posto Roberta Nicoletti del comando di Ravenna.

Il comando di Bari si è aggiudicato la competizione a squadre.

La manifestazione di Avellino è stata l’ultima tappa del circuito podistico VVF 2023 che ha visto prevalere nella classifica individuale uomini Gennaro Greco del comando di Bari, mentre in quella femminile Lisa Bertelle del Comando di Belluno.

Il titolo a squadre è stato conseguito dal comando di Bari, per il secondo anno consecutivo campione d’Italia.

In una cornice spettacolare con grande partecipazione della città di Avellino, nell’ambito di una perfetta organizzazione dell’evento da parte del DCS Nicola Petracca coadiuvato dal personale del comando di Avellino, si è svolta la manifestazione alla presenza del prof. Lamberto Cignitti dell’Ufficio Attività Sportive del C.N.VV.F., dell’ing. Mario Bellizzi Comandante di Avellino e delle altre autorità locali intervenute, che hanno provveduto a premiare gli atleti.