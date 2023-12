Napoli, esercitazione antincendio presso il Consolato generale USA

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Nella mattinata del 13 dicembre si è tenuta un’esercitazione antincendio presso la sede consolare degli Stati Uniti d’America di piazza della Repubblica. L’attività prevedeva un principio d’incendio nel locale cucina al quinto piano della struttura e il salvataggio di persone al piano superiore. L’obiettivo principale della simulazione è stato quello di verificare i tempi di percorrenza dei mezzi di soccorso e le modalità di accostamento della autoscala in caso di necessità.

La fase esercitativa è stata preceduta dall’attivazione delle procedure interne con l’intervento del personale militare di Security che ha provveduto a mettere in sicurezza lo stabile e a far evacuare gli occupanti; quando l’allarme è arrivato alla sala operativa del comando, è intervenuta un’autopompa, un’autoscale e il nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) tenuto conto della specificità del sito.

Accompagnato dal personale militare il responsabile operativo del soccorso (ROS) e il personale operativo hanno ispezionato i locali interessati provvedendo allo spegnimento del principio d’incendio, nel contempo è stata portata in salvo una persona che si era rifugiata sul terrazzo dello stabile. L’intervento degli esperti NBCR, pronti per un monitoraggio campale, non è stato necessario su indicazione del personale militare di Security che ha fornito rassicurazioni in merito.

L’attività si è conclusa con i ringraziamenti e l’apprezzamento del responsabile della Security della sede consolare.