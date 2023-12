Roma, consegnati i Distintivi dello sport 2021 agli atleti e ai tecnici delle Fiamme Rosse

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa ogni anno assegna, su indicazione dell’Ufficio per le attività sportive, un riconoscimento, il Diploma e il Distintivo dello Sport, agli appartenenti alle Forze Armate, ai Corpi armati dello Stato e al Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco che si sono particolarmente distinti in ambito sportivo.

I riconoscimenti sono stati consegnati la mattina del 13 dicembre al CON (Centro Operativo Nazionale) dal Sottosegretario all’interno, On. Emanuele Prisco, dal Capo Dipartimento, prefetto Renato Franceschelli, e dal Capo del Corpo, ing. Carlo Dall’Oppio, ai tecnici ed agli atleti del G.S. VV.F. Fiamme Rosse per le attività sportive del 2021.

All’atleta Lorenzo Mora, neo campione europeo di nuoto, è stata consegnata la stella d’oro al merito sportivo per l’argento conquistato nella specialità dei 50 metri dorso in occasione dei Campionati del mondo di Abu Dhabi 2021. Stella di bronzo, invece, per Simone Alessio, attuale Campione del Mondo della categoria -80kg taekwondo, per il bronzo ottenuto in occasione dei Campionati Europei di Sofia 2021, e per il C.S. Francesco Laface, tecnico da oltre 5 anni della sezione taekwondo delle Fiamme Rosse.

L’informale cerimonia è stata occasione per appuntare sul labaro del G.S. delle Fiamme Rosse la Stella D’oro al Merito Sportivo che il CONI ha recente conferito al G.S. VV.F. Fiamme Rosse in occasione della presentazione del Calendario celebrativo delle medaglie olimpiche vinte dai Vigili del fuoco negli ultimi 100 anni a partire da quella d’oro che Carlo Galimberti conquistò nel 1924 a Parigi.