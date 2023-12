Un Camion ha perso il carico, un palo in ferro che è finito su un’autovettura che procedeva nel senso di marcia opposto.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Zogno e l’auto veloce della centrale di Bergamo intervengono per un incidente stradale a Strozza in via Piave intorno alle 11:30. Un Camion a seguito di un problema meccanico ha perso il carico, un palo in ferro che è finito su un’autovettura che procedeva nel senso di marcia opposto. I VVF dopo essersi assicurati delle condizioni della donna alla guida dell’auto l’hanno affidata alle cure mediche e hanno bonificato l’area compromessa.