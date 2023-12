Interventi sul territorio comasco

Spread the love

VIGILI DEL FOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente in fase di espletamento in Erba via Belgioioso per incendio abitazione. Il personale VVF intervenuto ha soccorso una donna classe 1939 trovata priva di sensi ed affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti con elisoccorso.

In corso le operazioni di messa in sicurezza dello scenario incidentale

————————————–

Si segnala una richiesta di intervento di soccorso ieri sera alle 23.30 circa per incidente stradale, Lomazzo Via Monte Bianco angolo delle Alpi. All’arrivo in posto si riscontrava una vettura fuoristrada senza il conducente che si era allontanato. In posto i Carabinieri per le indagini di competenza