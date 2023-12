Operaio muore in uno scavo sull’Appennino Bolognese: travolto da un cedimento del terreno

Spread the love

Un operaio di 50 anni è morto questa mattina, poco prima delle 10, all’interno di uno scavo in un cantiere di un’opera compensativa della Variante di Valico, in località Pian del Voglio, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, in provincia di Bologna.

Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, la vittima della tragedia era originaria della provincia di Caserta e lavorava per una ditta che stava intervenendo per realizzare delle trincee drenanti e nel sito erano state scavate trincee altre tre metri in un’area collinare.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Castiglione dei Pepoli con una autogru, una squadra Usar da Bologna e l’elicottero del reparto volo oltre ai sanitari del 118 e agi uomini dell’Arma dei carabinieri. L’operaio sarebbe morto dopo essere stato sepolto dal terreno, franatogli addosso a seguito di un cedimento. I colleghi hanno tentato di soccorrerlo, purtroppo senza successo. Inutile l’intervento dei soccorritori: al loro arrivo non ci sarebbe stato ormai più nulla da fare.

