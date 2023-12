Devastante incendio al mobilificio Fiver, Arpa rileva amianto nelle coperture

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni per lo spegnimento dell’incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri in un capannone industriale di Azzano Decimo.

Poco dopo le 14.30 di ieri la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco è stata allertata per un incendio scoppiato ad Azzano Decimo in un capannone industriale di un’azienda operante nel settore mobiliare.

Sono intervenute diverse squadre di Vigili del fuoco da tutte le sedi del comando – 5 autopompe, 5 autobotti, un’autobotte kilolitrica, 3 autoscale ed altri mezzi appoggio per un totale di oltre 50 Vigili del fuoco – supportate dai colleghi dei comandi di Udine e Treviso. In rinforzo sono giunti anche un’autobotte della base USAF di Aviano e il personale GOS (Gruppi Operativi Speciali) dai comandi VV.F. di Udine e Belluno dotati di escavatori e pale meccaniche.

L’incendio, di cui sono in corso di accertamento le cause, ha coinvolto l’intero capannone e ha provocato il collasso di circa 10.000 metri quadrati di tetto. Tre persone sono state trasportate in ospedale dal personale sanitario per aver inalato i fumi dell’incendio.

Dopo aver spento l’incendio e aver messo in atto le misure per una prima messa in sicurezza è stato deciso di far rimanere attivo, almeno fino alle ore 20.00 di questa sera, un presidio che provvederà al raffreddamento delle strutture incendiate e alla bonifica di eventuali focolai.