Interventi per infortunio sul lavoro e incidente stradale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente oggi pomeriggio alle 15.30 a Novedrate via Nuova Novedratese presso “Grandi impianti ecologici” per infortunio sul lavoro. Per cause in corso di accertamento si verificava l’esplosione di un fusto di metallo contenenti scarti di olio ed emulsioni di fango che ha provocato escoriazioni e probabile frattura a un operaio classe 1967 ricoverato al Sant’Anna in cod. giallo.

In posto unitamente ai Vigili del fuoco, CC+ 118 Mariano C.+ automedica + ATS

—————————————

Si segnala un intervento di soccorso tecnico urgente per incidente stradale ieri sera a Eupilio SP 639 davanti pizzeria k13 con due veicoli coinvolti con 2 persone incastrate delle quali una deceduta. In posto squadra VVF di Erba con 118 Canzo ed elisoccorso 118. Seconda persona ricoverata in codice rosso