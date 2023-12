Israele, Netanyahu: “Gaza sarà smilitarizzata e resterà sotto il controllo israeliano”. Poi rivendica: “Orgoglioso di aver impedito uno stato palestinese”.

Spread the love

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, in conferenza stampa, ha rivendicato: “Io sono orgoglioso di aver bloccato la nascita di uno Stato palestinese”. E alla domanda perché non si sia ritirato dagli accordi di Oslo, che ha sempre criticato, ha risposto: “Io li ho ereditati. La decisione di portare l’Olp da Tunisi, e di piantarla nel cuore della Giudea e della Samaria e a Gaza è stata una decisione presa e attuata prima che diventassi primo ministro. Ho pensato che fosse un terribile errore e lo penso ancora”. E ha aggiunto: “Lei e i suoi amici giornalisti mi incolpate da quasi 30 anni per aver frenato gli accordi di Oslo e aver impedito lo stato palestinese. Questo è vero”.

“Sono orgoglioso di aver impedito la creazione di uno Stato palestinese perché oggi tutti capiscono cosa avrebbe potuto essere quello stato palestinese, ora che abbiamo visto il piccolo stato palestinese a Gaza. Tutti capiscono cosa sarebbe successo se avessimo capitolato alle pressioni internazionali e avessimo permesso uno stato come quello in Giudea e Samaria (Cisgiordania), che circonda Gerusalemme e alla periferia di Tel Aviv”.

