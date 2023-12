Concluso l’anno formativo per i vigili del fuoco del comando di Varese,

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VARESE

Oltre ad altri corsi di specializzazione come la tipografia applicata al soccorso, i corsi di qualificazione aeroportuali, patenti nautiche, operatore di sala operativa si sono svolti anche due sessioni di formazione SAF basico. Abilitando così 24 operatori al livello Basico della specializzazione SAF (Speleo Alpino Fluviale).

Il nucleo SAF è specializzato nel soccorso in scenari impervi, in altezza, in ambiente fluviale (fiumi, torrenti e acque alluvionali) e utilizza tecniche di derivazione alpinistica per garantire un’elevata sicurezza dei soccorritori e delle vittime. I corsi, hanno avuto la durata di 3 settimane in cui si sono alternate formazione teorica e pratica, quest’ultima svolta sia presso il castello di manovra della sede centrale del comando, sia in ambiente impervio nel territorio della provincia.

Le attività hanno formato il personale con tecniche e manovre che consentiranno di operare in situazioni in cui, a causa dello specifico scenario incidentale sia urbano che extraurbano, non sono utilizzabili i normali mezzi in dotazione.