Decreto n. 113 del 18.12.2023 del Direttore Regionale Lazio – Nomina della commissione unica esaminatrice per la selezione di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del CNVV, con mansioni di supporto tecnico-professionale

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO

Si pubblica il decreto di nomina della commissione unica esaminatrice per la selezione di operatori del ruolo degli operatori e degli assistenti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con mansioni di supporto tecnico-professionale, bando pubblicato con Decreto del Capo Dipartimento n. 362 del 21 novembre 2022):

– n. 5 (cinque) posti per le esigenze della sede di Roma – Direzione Regionale Lazio;

– n. 19 (diciannove) posti per le esigenze delle sedi di Roma – Uffici centrali del Dipartimento;

– n. 1 posto per la sede Comando VV.F. Frosinone;

– n. 2 posti per la sede Comando VV.F. Latina;

– n. 1 posto per la sede Comando VV.F. Rieti;

– n. 1 posto per la sede Comando VV.F. Roma.

Allegati