Incendio alle distillerie Maschio di Vazzola: fiamme all’interno di un silos

Spread the love

VAZZOLA (TREVISO) – Un incendio è scoppiato nella serata del 19 dicembre, verso le 21.30, in via Bosco a Vazzola, all’interno di un silos delle distillerie Maschio. Il rogo si è sviluppato in un filtro di aspirazione delle polveri di lavorazione delle vinacce. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Parzialmente coinvolto per danni da fumo il tetto della struttura.

Sul posto le squadre dei Vigili del fuoco di Conegliano con un’autopompa e un’autobotte, i volontari di Asolo, l’autoscala e il caposervizio di Treviso. I vigili del fuoco stanno lavorando per capire le cause del rogo e mettere in sicurezza la struttura.

il gazzettino