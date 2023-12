Incidente mortale sul GRA, spunta una prima ricostruzione: la vittima aveva 41 anni

Spread the love

Aveva 41 anni l’uomo che stamattina ha perso la vita sul Grande Raccordo Anulare di Roma. Fatale per lui si è rivelato lo schianto tra la moto sulla quale viaggiava e una macchina, con l’impatto che, purtroppo, non gli ha lasciato scampo.

Quella di oggi è stata del resto una giornata davvero nera sulle strade del Lazio con un bilancio davvero gravissimo sul fronte dei sinistri: oltre al 41enne, un’altra persona è morta a seguito di un terribile incidente avvenuto sulla Casilina, tra Frosinone e Ceccano. Sull’Aurelia, invece, a Cerveteri, un’auto è finita in un canale di scolo: feriti due anziani, con il più grave che è stato trasportato in elicottero in Ospedale a Roma.

