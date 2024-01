Roma, flash mob di giornalisti imbavagliati fuori dal Parlamento e Palazzo Chigi

Spread the love

Flash mob di giornalisti imbavagliati a Roma davanti al Senato, a Montecitorio e sotto Palazzo Chigi.

E’ la protesta messa in atto dalla Federazione nazionale della stampa nel giorno e nell’ora della prevista conferenza stampa di fine anno di Giorgia Meloni, che ha rinviato l’appuntamento al 4 gennaio. La manifestazione è stata promossa per contestare la delega al governo che rende non pubblicabili le ordinanze di custodia cautelare dopo il rinvio a giudizio, approvata dalla Camera

https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/roma-flash-mob-giornalisti-imbavagliati-parlamento-e-governo_75018517-202302k.shtml