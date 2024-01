Incidente choc sull’A7, morto un 21enne. Quattro ragazzi feriti, 2 gravissimi

Spread the love

Ancora sangue sulle strade italiane. Incidente mortale in A7. Morto un ragazzo di 21 anni, toscano, del quale non sono state ancora rese note le generalità. Il decesso in seguito allo scontro avvenuto mercoledì mattina 3 gennaio tra Isola del Cantone e Vignole Borbera, in direzione Milano. Altri quattro ragazzi sono rimasti feriti, due sono gravi.

Un passeggero è stato portato in codice rosso dall’elisoccorso piemontese al centro traumatologico ortopedico di Torino, mentre una ragazza è stata trasportata a Novi Ligure. Un altro è stato trasferito al San Martino di Genova con l’elicottero partito dal capoluogo ligure. Anche un secondo ferito trasportato al San Martino.

