Concorsi Regionali per 146 Vigili del Fuoco e Corpo Forestale, ecco tutti i dettagli

La Giunta regionale ha recentemente ratificato il piano triennale 2024/2026, delineando le necessità di personale in vari settori. In parallelo, sono state dettagliate le risorse umane destinate al Corpo valdostano dei vigili del fuoco e al Corpo Forestale della Valle d’Aosta per lo stesso periodo.

Il totale delle assunzioni ammonta a 146 posti, distribuiti attraverso concorsi nel 2024 (93 in Regione, 25 per i vigili del fuoco e 28 per la Forestale). Nel 2025, sono previste 77 nuove assunzioni (57, 7, 13), seguite da ulteriori 79 nel 2026 (61, 11, 7).

