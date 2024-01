Spread the love

(ANSA) – MONTESPERTOLI (FIRENZE), 21 GEN – Il ferito più grave è il conducente, non comunque in pericolo di vita, solo escoriazioni per i tre passeggeri, tutti giovani come il guidatore: nessuno è stato fortunatamente toccato dalle lamiere del guardrail che ha trafitto l’auto su cui viaggiavano in seguito a un incidente stamani poco prima delle 6 in via del Romito a Montespertoli, in provincia di Firenze. Non coinvolti altri veicoli.