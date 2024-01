VIDEO – Elicottero si schianta in Canada . Morti due manager altoatesini . Erano andati a fare heliski

Spread the love

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente si è verificato alle 16 di lunedì 22 gennaio. Il mezzo è andato a schiantarsi contro la montagna a Skeena a nord di Terrace. Il modello di elicottero era un Agusta 119 Koala, di proprietà della società Northen Escape Heli Skiing. La terza vittima della tragedia è il pilota canadese del velivolo. Tra i feriti nell’impatto figurano Jakob Oberrauch, amministratore delegato del gruppo Sportler e fratello di Heinzl, e Johannes Peer, cognato degli Oberrauch e direttore finanziario della Sportler. Ricoverati in ospedale, sono entrambi coscienti. Versa in condizioni più gravi un altro ferito, Emilio Zierock, figlio di Elisabetta Foradori e Rainer Zierock, proprietari della cantina vinicola Foradori. Emilio lavora nell’azienda di famiglia come responsabile della produzione agricola. Anche la guida che avrebbe dovuto accompagnarli nella discesa è rimasta ferita. Su un secondo elicottero, non coinvolto nella sciagura, viaggiava, un altro gruppo di praticanti l’heliski.

quotidiano.net

