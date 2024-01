Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dalle ore 14.30 circa di oggi, 26 gennaio 2024, i Vigili del fuoco del comando di Trieste stanno operando con due squadre l’autoscala e il supporto del funzionario di guardia per un incendio presso uno stabile di 10 piani fuori terra sito in Via Giulia a Trieste.

Giunti sul posto i VV.F. hanno riscontrato che all’interno dei cavedi verticali e quelli orizzontali dell’ultimo piano, esterni allo stabile, c’era un’ incendio che stava bruciando il materiale usato per l’isolazione.

Mentre una squadra iniziava le operazioni di spegnimento sia dal piano stradale che dall’ultimo piano con l’utilizzo dell’autoscala, la seconda squadra entrava nel palazzo, nel quale ci sono esclusivamente uffici dismessi, per verificare che all’interno non vi fosse nessuno e che le fiamme non si fossero propagate all’interno. Terminata la verifica la stessa squadra si è recata nell’edificio adiacente, ad uso abitativo, per verificare, utilizzando l’apposita strumentazione, che nel vano scale e in tutti gli appartamenti l’aria fosse respirabile e che tutto l’edificio fosse in completa sicurezza.

Al momento, ore 18.00, sono ancora in corso le operazioni di bonifica e messa in sicurezza delle parti incendiate.

Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che potrebbero essere riconducibili a dei lavori in svolgimento alla base dei cavedi.

L’incendio non ha coinvolto persone; sul posto, per ogni evenienza personale sanitario e, per quanto di competenza, Polizia Locale e Carabinieri.