Pesaro-Urbino, l’elicottero del reparto volo di Arezzo presta soccorso ad un uomo coinvolto in un incidente agricolo

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Poco prima delle 16 del 25 gennaio, i Vigili del fuoco del distaccamento di Macerata Feltria sono intervenuti in località Frontino per soccorrere un uomo coinvolto in un incidente con un mezzo agricolo in zona impervia. Dopo averlo liberato è stato stabilizzato su una barella e recuperato con l’elicottero del nucleo VF di Arezzo. Successivamente è stato preso in cura dai sanitari del 118. Sul posto anche i carabinieri e personale dell’ispettorato del lavoro.