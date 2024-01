Paullo, auto finita nella Muzza: trovata morta la 75enne Santina De Carli

Spread the love

Paullo, 27 gennaio 2024 – Dopo circa due ore di lavoro, i vigili del fuoco di Milano hanno estratto il cadavere della donna finita con la propria auto nel canale Muzza, sul territorio di Paullo. Il corpo appartiene a una 75enne, Santina De Carli, residente a Montanaso, in provincia di Lodi: indossava un giubbotto rosso dei pantaloni grigi.

Sembra che la donna fosse andata a trovare il figlio in località Villambrera, frazione di Paullo. È verosimile che a causa della nebbia si sia persa per poi finire in acqua con l’auto, probabilmente nella serata di ieri. Saranno i carabinieri a dover ricostruire l’esatta dinamica della tragedia, una volta completato il recupero del mezzo.

