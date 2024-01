VIDEO – Occhiobello, scoppia l’incendio in casa: in tre si buttano dalla finestra per salvarsi. I pompieri rianimano anche un gattino 

Spread the love

OCCHIOBELLO (ROVIGO) – Incendio in una casa in via Nazionale a Occhiobello (Rovigo): tre uomini feriti. L’incendio, che ha avuto origine probabilmente da una brace del camino propagatosi agli arredi, è stato spento dalle squadre dei vigili del fuoco giunte da Rovigo con un’autopompa e un’autobotte coadiuvati dal funzionario di guardia e da una squadra di Ferrara.

I tre uomini sono stati immediatamente soccorsi dal personale sanitario chiamati dai vigili del fuoco e poi trasportati in ospedale.L’incendio non ha causato danni strutturali alla struttura.

Nell’intervento è stato salvato un gatto che subito dopo le manovre di rianimazione effettuate dagli operatori, è stato affidato al personale veterinario. L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 3:30

VIDEO