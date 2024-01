Scarpette Rosse: Riconoscere e parlare

Spread the love

SIMONA CONSONI

Cari lettori, state contando le vittime? Sono circa 3 al giorno. Abbiamo, in questa rubrica, parlato dell’importanza dei centri antiviolenza, del potenziamento della struttura socio sanitaria territoriale, della reintroduzione nelle scuole dell’educazione civica, della forza di denunciare che ci deve essere sempre e di comunicare con qualcuno, non importa chi, ciò che stiamo vivendo nel lungo tunnel della violenza manipolatoria.

Vorrei porre l’accento su due temi che potrebbero fare la differenza: comprensione del “dimostrare amore” e ruolo della rete delle vittime. Nella nostra società veteropatriarcale ci è stato fatto passare un messaggio distorto. Quando un lui ci chiede di non uscire con le amiche non è amore, quando ci confessa che senza di noi non vivrebbe non è amore, [attenzione perché invece molte ragazze e donne si sentirebbero molto lusingate nel sentirselo dire], quando lui ci dice che siamo più belle struccate non è sempre amore, quando lui ci vede troppo intente a lavorare e studiare e ci dice di rallentare perché lo fa per noi, non sempre è amore.

Un conto sono le premure, ben altro un manipolatorio possesso. Abbiamo raccontato a qualche amica o conoscente, parente o qualsivoglia persona che siamo esauste? Mi rivolgo a loro: non temete invadenza, andate a fondo, cercate di capire il più possibile e, soprattutto, informate la famiglia, le forze dell’ordine, le istituzioni come anche la scuola. Impariamo a dire NO. Urliamo? Anche. Perché “lo sapevamo da prima” a questa Rubrica, a tutti noi, non basta