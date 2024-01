“Fermiamo bullismo e violenza online”. Safer Internet Day

Spread the love

Sos Internet. Domani “Terre des Hommes” diffonderà i dati dell’Osservatorio Indifesa 2024 sui temi di bullismo e violenza online in vista dell’Internet Safer Day (6 febbraio). Oltre 4.000 ragazzi di tutta Italia, tra i 14 e i 26 anni, hanno risposto all’indagine dell’associazione. In collaborazione con ScuolaZoo. Raccontando la loro esperienza. I risultati saranno presentati a Milano durante un evento speciale per le scuole. Parteciperanno, tra gli altri Daniel Zaccaro, protagonista del libro “Ero un bullo“ e oggi educatore, che porterà la sua testimonianza. Marco Domizi, Assistente Capo Centro Operativo Sicurezza Cybernetica Lombardia della Polizia Postale. Le psicoterapeute Marzia Terragni e Francesca Scordamaglia. L’incontro sarà trasmesso anche in live streaming sui canali Facebook e YouTube di Terre des Hommes Italia.

