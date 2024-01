Caos in Senato: emendamento sul salario minimo bocciato con il voto del presidente della commissione. L’opposizione attacca

Spread the love

Bagarre in Senato dopo un voto su un emendamento delle opposizioni sul salario minimo, durante l’esame della legge di delegazione europea nella commissione Politiche Ue. La proposta è stata messa ai voti senza il parere del governo e senza dichiarazioni di voto. Alla fine è stata bocciata di misura (8 voti a 7) anche grazie al voto del presidente della commissione, il senatore meloniano Giulio Terzi di Fdi. Quanto è bastato per far deflagrare la protesta delle forze di minoranza che hanno chiesto di rivotare immediatamente, contestando la legalità della procedura. Toni accesi e scintille in Commissione, dove nel frattempo sono arrivati i rinforzi per la maggioranza, due senatori della Lega, pronti a votare in caso di ripetizione del procedimento. Cosa che però il senatore Terzi non ha permesso, assumendosi la responsabilità del no alla richiesta delle opposizioni.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2024/01/30/caos-in-senato-emendamento-sul-salario-minimo-bocciato-con-il-voto-del-presidente-della-commissione-lopposizione-attacca/7427936/