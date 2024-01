Milano, 250 trattori bloccano le strade: chiuse anche due uscite dell’autostrada (e non è finita)

Spread the love

Trattori in marcia. Martedì quasi 300 agricoltori, con il numero che è cresciuto nel corso delle ore, si sono ritrovati a Melegnano, accanto alla barriera di Milano sud, per protestare contro alcune misure contenute nella politica agricola comune europea, Pac, e nel Green deal, in cui sono presenti dei vincoli che li coinvolgono. Loro ne vogliono meno e chiedono più incentivi, oltre a un taglio delle tasse.

I manifestanti, provenienti in particolare dalle province di Milano, Pavia e Lodi, sono guidati dal coordinamento nazionale di ‘Riscatto Agrario’. Filippo Goglio, organizzatore del presidio, ha spiegato: “Andando avanti così rischiamo tutti, prima o poi, di chiudere. Non siamo contro il Governo: siamo per l’Italia. Ecco perché come simbolo della nostra battaglia abbiamo scelto la bandiera italiana con il trattore raffigurato”. Tra i motivi della mobilitazione anche il no alle carni sintetiche e la difesa del made in Italy.

https://www.milanotoday.it/cronaca/protesta-trattori-melegnano-autostrada.html