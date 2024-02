CENTRI DI REVISIONE MOBILE – 17 funzionari tecnici abilitati all’utilizzo delle officine mobili

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Dal 2010 tutti i nostri mezzi, dalle automobili alle autopompe, fino ai veicoli speciali aeroportuali, li collaudiamo e revisioniamo… In casa.

Grazie ai “centri di revisione mobile”, attualmente in dotazione alle regioni Lombardia, Veneto, Sardegna, Calabria, ma trasportabili in tutta Italia da un comando provinciale all’altro, il Corpo nazionale ha la possibilità di verificare periodicamente l’efficienza del suo parco mezzi.

A tal proposito è importante avere sempre personale abilitato all’utilizzo di queste officine mobili: si è appena concluso infatti in Emilia Romagna il corso di formazione per funzionari tecnici, 17 le unità qualificate alla conduzione di collaudi e revisioni ai mezzi dei vigili del fuoco.