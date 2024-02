Macerata intervento dei Vigili del Fuoco per l’incendio di un autobus

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO MARCHE

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le ore 7:00 in via Spalato a Macerata per l’incendio di un autobus. L’autista ha notato del fumo proveniente dal vano motore ed ha accostato il mezzo facendo scendere poche persone a bordo. Sul posto è intervenuta la squadra VVF di Macerata che ha spento le fiamme utilizzando liquido schiumogeno e messo in sicurezza l’autobus.

Dal Comando di Macerata