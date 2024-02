La curiosità – Il derby d’Italia sarà diretto da Fabio Maresca, un Vigile del Fuoco

Spread the love

Chi è Fabio Maresca, l’arbitro di Inter-Juventus: a San Siro il direttore di gara che fa parte dei Vigili del Fuoco.

Fabio Maresca è l’arbitro designato per Inter–Juventus. Sarà lui a dirigere il match che vale un pezzo di scudetto, soprattutto in caso di vittoria (e fuga) della squadra di Inzaghi. “Di certo non si prepara in una settimana”, ha spiegato l’ex, Giampaolo Calvarese ragionando sugli aspetti, sulle necessità e sulle insidie di una gara del genere. Il 42enne fischietto napoletano sarà coadiuvato dagli assistenti, Carbone e Giallatini, dal quarto uomo Doveri. Al Var ci sarà Irrati che avrà al suo fianco Di Paolo. Il derby d’Italia sarà il primo in assoluto nella carriera del direttore di gara che fa parte del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. In questa stagione ha già arbitrato 9 volte in Serie A, tra cui 2 incontri dell’Inter (vittoria a San Siro 1-0 con la Roma, vittoria all’Olimpico contro la Lazio 0-2) e uno della Juventus (Juventus-Lazio 3-1).



