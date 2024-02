Spread the love

VIGILI DEL FUOCO 🔥

Esplosione in un appartamento al 6º piano di un palazzo a Corsico, in provincia di Milano: illese le due persone all’interno, condominio evacuato per precauzione. Dalle 11:30 cinque squadre di vigili del fuoco al lavoro, intervento in corso per ripristinare le condizioni di sicurezza nell’edificio

VIDEO