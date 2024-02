VIDEO – Incendi nel Cile centrale: salgono ad almeno 112 i morti, 200 i dispersi, migliaia gli sfollati

Spread the love

Non sono state ancora domate le fiamme che da venerdì stanno devastando le regioni centrali del Cile, in particolare Valparaíso. Nelle città più colpite è stato imposto il coprifuoco per evitare i saccheggi. Il presidente: “Due giorni di lutto nazionale”

È salito a più di 120 persone il bilancio delle vittime degli incendi boschivi che da venerdì stanno devastando un’area densamente popolata del Cile centrale. La situazione sta tutt’altro che migliorando: i roghi registrati domenica sera erano 165, 11 in più rispetto a 24 ore prima.

Le autorità hanno chiesto alle persone che si trovano nelle zone colpite di evacuare le loro case il più rapidamente possibile, mentre a coloro che si trovano più lontano dalle fiamme è stato detto di rimanere a casa per facilitare il transito delle autopompe e delle ambulanze. Nelle città più devastate dagli incendi, Viña del Mar, Quilpé e Villa Alemana, tutte nella regione di Valparaíso, è stato dichiarato il coprifuoco per evitare saccheggi.

Intanto i vigili del fuoco combattono senza sosta per domare gli incendi, in molti casi difficili da raggiungere e controllare a causa della conformazione montuosa dell’area, mentre i servizi di ricerca e soccorso lavorano per individuare i sopravvissuti tra le case crollate.

