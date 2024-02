VIDEO – Roma, un cane cade in un pozzo e viene salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

Un cane di media taglia è caduto in un pozzo in via della Marrana di Santa Fresca n. 180, a Roma. I Vigili del fuoco sono intervenuti con la squadra di Marino (15/A) e la Saf (Speleo Alpinistica Fluviale): i soccorritori si sono calati all’interno del pertugio, profondo oltre 5 metri, in modo da imbragare il cane per poi tirarlo in superficie. Una volta in salvo è stato riaffidato alle sue proprietarie, in buone condizioni di salute.

VIDEO