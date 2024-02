Un anziano precipita in una scarpata, recuperato con l’elicottero dai Vigili del fuoco: è gravissimo

Spread the love

Non è ancora chiaro cosa stesse facendo nel dettaglio, probabilmente alcuni lavoretti, prima di precipitare per cause in corso di accertamento, in una zona impervia e difficilmente accessibile, non raggiungibile con mezzi su ruote. Per questo l’elicottero dei Vigili del fuoco si è alzato in cielo e ha recuperato l’anziano con un verricello, poi è stato trasportato d’urgenza al “Bufalini” in gravi condizioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Mercato Saraceno che dovranno ricostruire cosa è avvenuto nel dettaglio.

