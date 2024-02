Incidente sulla A22, scontro in galleria: 9 feriti

Spread the love

Sulla carreggiata sud, in un tunnel al chilometro 75 tra Chiusa e Bolzano, un’auto si è capottata ed è stata tamponata da un’altra. Nessuno dei feriti è grave

RAINEWS – Un altro incidente si è verificato ieri sull’Autobrennero tra tra Chiusa/Valgardena e Bolzano Nord intorno alle 19:40. Un auto si è ribaltata all’interno di un tunnel, andando a tamponare un’altra vettura. Bloccato il traffico in ingresso al casello di Chiusa in direzione sud, con coseguente coda di due km verso Bolzano. Nove i feriti, cinque adulti e quattro bambini, nessuno in gravi condizioni. Tre persone sono state trasportate all’ospedale del capoluogo altoatesino, sei persone in quello di Bressanone. Sono intervenuti la Croce Bianca, il medico di urgenza e i vigili del fuoco.