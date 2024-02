Intossicazione da monossido in una azienda in zona D3 ad Alessandria: 11 persone in ospedale

Spread the love

Intorno alle 16 di ieri il 118, i Vigili del Fuoco e i Carabinieri sono intervenuti in zona D3 ad Alessandria, in via del Lavoro. Nell’azienda Alfa Astucci, circa 15 persone si sono sentite male. Da una prima ricostruzione sembra che l’origine dei malori sia una intossicazione da monossido di carbonio. Sul posto gli ingegneri dei Vigili del Fuoco per una verifica delle tubazioni e delle caldaie per ricostruire le cause.

Per fortuna nessuna delle 11 persone soccorse questo pomeriggio è in gravi condizioni. Quattro sono state portate all’Ospedale di Alessandria, tre al Santi Antonio e Margherita di Tortona e quattro al San Giacomo di Novi Ligure. Le cause delle intossicazioni da monossido di carbonio sarebbero da ricondurre al malfunzionamento della caldaia, in particolare delle tubazioni di scarico.

https://radiogold.it/news-alessandria/cronaca/367098-zona-d3-alessandria-alfa-astucci-intossicazione-monossido/