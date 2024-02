Du interventi per incendio di sterpaglie e di contatori

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO MARCHE

SERRA SAN QUIRICO – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno a mezzogiorno in un campo, nella frazione Castellaro di Serra San Quirico, per un incendio di sterpaglie che si è esteso per circa 5000 mq.

Le squadre di Jesi e dei volontari VVF di Apiro(MC), sono intervenute con due autobotti e due mezzi 4×4 per spegnere l’incendio e bonificare l’area interessata.

Non si segnalano persone coinvolte.

———————————

PORTO RECANATI – I vigili del fuoco sono intervenuti nella notte, a Porto Recanati in Via Salvo D’Acquisto, per un incendio di contatori elettrici. -La squadra VVF di Civitanova Marche sul posto con due autobotti ha spento l’incendio e messo in sicurezza la zona dell’intervento.

Sono stati attivati i tecnici della compagnia elettrica per il ripristino dei contatori interessati.

Dal Comando di Macerata