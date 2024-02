Una guaina prende fuoco sul tetto di un condominio, ustionato un operaio

Spread the love

TERAM,O – Un giovane operaio è rimasto ustionato questa mattina nel tentativo di spegnere un principio di incendio di una guaina isolante sul tetto di un condominio di edilizia popolare in via De Nicola alla Gammarana, dove sono in corso i lavori di ristrutturazione con il Superbonus 110. L’uomo ha riportato ferite su parte del volto, per le quali ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale Mazzini dove è stato trasportato a bordo di un’ambulanza del 118.

Le fiamme sono divampate violente e improvvise attorno alle 9:30, quando gli operai erano impegnati a scaldare la guaina per posizionare l’isolante sul tetto in laterizio del condomino di 5 piani, all’interno del quale abitano 16 famiglie. Il calore degli attrezzi utilizzati ha innescato il rogo: è stato fondamentale l’intervento degli operai con acqua e un estintore, non prima però che il collega provasse da solo a soffocare il primo focolaio, venendo investito al volto dalla fiammata.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Teramo per mettere in sicurezza il tetto, bonificando l’area di circa 10 metri quadrati interessata dal principio di incendio.

