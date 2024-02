Vapori di ammonio dall’aula di chimica: evacuato un piano del Fermi

Spread the love

Vapori di ammonio sprigionati dal laboratorio di chimica dell’Itis Fermi di Lucca. Sono stati attimi di paura questa mattina (15 febbraio) al Polo di via Piaggia, dove è stato evacuato il terzo piano. L’allarme è scattato attorno alle 12, per la perdita di ammoniaca dall’aula, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Lo sversamento di ammonio, sostanza chimica pericolosa, ha fatto scattare in via precauzionale l’evacuazione di 85 tra studenti e personale presente al piano dove si trova il laboratorio. A dare l’allarme lo stesso istituto, che ha fatto intervenire sul posto i vigili del fuoco. Fortunatamente, non ci sono state conseguenze per studenti, docenti e personale in servizio: il 118 ha inviato sul posto mezzi di soccorso, ma il loro intervento non è risultato necessario.

https://www.luccaindiretta.it/cronaca/2024/02/15/incidente-nel-laboratorio-di-chimica-evacuati-in-85-dal-fermi/394090/